Meirelles diz que está conversando com MDB para possível filiação

22:30 · 26.02.2018 por Estadão Conteúdo

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na tarde desta segunda-feira (26) que teve uma conversa "boa" com o presidente Michel Temer no último sábado, mas não quis revelar o conteúdo. "A conversa foi boa, foi produtiva, mas eu nunca revelo conversa com presidente", disse o ministro, que tem ampliado as negociações em torno de sua candidatura à sucessão de Temer.

Meirelles, que na semana passada chegou a admitir que poderia concorrer contra Temer, disse que está conversando sobre uma possível filiação ao MDB, mas que "não tem nada definido". "Estamos conversando com o MDB e com outros partidos, mas não tem ainda nenhuma definição", disse o ministro, que é filiado ao PSD e não tem conseguido apoio do partido para sua candidatura.

Meirelles falou rapidamente com a imprensa ao sair da cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Batista Brito Pereira.