Meirelles admite que votação da reforma da Previdência pode ficar para 2019

17:42 · 23.02.2018 / atualizado às 17:45 por Estadão Conteúdo

O ministro ressaltou que que a não votação da reforma foi um dos principais motivos que provocaram o rebaixamento da nota de crédito do Brasil ( Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil )

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu, nesta sexta-feira (23), que "é possível" que a votação da reforma da Previdência ocorra no Congresso Nacional em 2019. Segundo ele, tudo dependerá da intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que passou a ser uma "prioridade" do governo Michel Temer.

"É possível (que fique para 2019). Vai depender um pouco de quando terminar a intervenção no Rio", afirmou, lembrando que, enquanto durar a intervenção, o Congresso Nacional não poderá aprovar emendas constitucionais, como a da reforma da Previdência. Pelo decreto editado pelo presidente Michel Temer, a intervenção, a princípio, vai durar até 31 de dezembro deste ano.

"Esperamos que a reforma possa ser votada ainda este ano, mas evidentemente que a situação de segurança no Rio é de tal seriedade, e com um problema que vinha se agravando há muitos anos, que chegou o momento em que o governo teve que intervir e colocou isso como uma prioridade. Mas a reforma da Previdência continuar sendo prioridade absoluta, tão logo terminada intervenção, vai ser votada", acrescentou o ministro.