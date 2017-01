Mega-Sena sorteia R$ 5 milhões neste sábado (28)

08:35 · 28.01.2017

Prêmio de R$ 5 milhões vai para quem acertar as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado ( Fotos Públicas )

O prêmio da Mega-Sena pode pagar até R$ 5 milhões neste sábado (28), montante que vai para quem acertar as seis dezenas sorteadas às 20h (horário de Brasília) de hoje.

Se aplicado na poupança da Caixa Econômica Federal, o prêmio total renderia cerca de R$ 34 mil por mês, podendo também o ganhador adquirir uma frota de 166 carros populares ou cinco imóveis de R$ 850 mil cada.

As apostas, cujo valor mínimo é de R$ 3,50, se encerram às 19h (Brasília) e podem ser realizadas em qualquer lotérica do país, ou pelo Internet Banking Caixa para clientes com acesso ao serviço.