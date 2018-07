Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 27,5 milhões neste sábado

09:52 · 07.07.2018 por Agência Brasil

O sorteio acontece a partir das 20h (horário de Brasília), no Rio Grande (RS), onde está o Caminhão da Sorte da Caixa. ( Foto: Wilson Dias/Agência Brasil )

A Mega-Sena acumulou e pode pagar neste sábado (7) o prêmio de R$ 27,5 milhões a quem acertar os seis números. O concurso 2.057 é o último da Mega-Semana de Férias e será sorteado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Rio Grande (RS), onde está o Caminhão da Sorte da Caixa.

O montante aplicado em poupança rende aproximadamente R$ 102 mil por mês.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.