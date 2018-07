Mega-Sena acumula, e sorteio de sábado deve pagar R$ 34 milhões

23:00 · 11.07.2018 por Folhapress

O próximo sorteio será realizado no sábado (14) ( Foto: Thiago Gadelha )

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.058 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta quarta-feira (11), em São Miguel do Oeste (SC), foram os seguintes: 04, 19, 23, 29, 56 e 59. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 14, é de R$ 34 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 81 apostas ganhadoras, R$ 30.543,83

Quadra - 4 números acertados - 5435 apostas ganhadoras, R$ 650,29

Quina

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.721 da Quina. Os números sorteados nesta quarta-feira (11), em São Paulo, foram os seguintes: 04, 21, 49, 51 e 52. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 12, é de R$ 4,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 64 apostas ganhadoras, R$ 7.501,90

Terno - 3 números acertados - 7468 apostas ganhadoras, R$ 96,67

Duque - 2 números acertados - 150985 apostas ganhadoras, R$ 2,63

Lotofácil

Dois apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.687 da Lotofácil. Cada um deles vai receber o prêmio de R$ 1.132.890,50. Os números sorteados nesta quarta-feira (11), em São Miguel do Oeste (SC), foram os seguintes: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 24. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 13, é de R$ 1,7 milhão.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 1.132.890,50

14 acertos - 426 apostas ganhadoras, R$ 1.636,53

13 acertos - 14727 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 135226 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 820768 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Federal

A Caixa divulgou os números do sorteio 5.300, realizado nesta quarta-feira (11) em São Paulo.

1º bilhete - 64870 - 350.000,00

2º bilhete - 21745 - 18.000,00

3º bilhete - 14998 - 15.000,00

4º bilhete - 73125 - 12.000,00

5º bilhete - 48668 - 10.023,00