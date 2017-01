Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 9 milhões

21:55 · 28.01.2017

O concurso 1898 da Mega-Sena não teve nenhum vencedor

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1898 da Mega-Sena sorteada neste sábado (28), em Santarém (PA). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve chegar a R$ 9 milhões. Os números sorteados foram: 12, 34, 45, 53, 55 e 58. Confira o rateio. Sena - 6 números acertados - não houve acertador. Quina - 5 números acertados - 32 apostas ganhadoras, R$ 51.269,12. Quadra - 4 números acertados - 2.722 apostas ganhadoras, R$ 861,03.

QUINA

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4297 da Quina. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 2 milhões. Os números sorteados foram: 13, 42, 64, 73 e 80. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador. Quadra - 4 números acertados - 48 apostas ganhadoras, R$ 7.512,86. Terno - 3 números acertados - 4.082 apostas ganhadoras, R$ 132,84. Duque - 2 números acertados - 107.757 apostas ganhadoras, R$ 2,76