Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 40 milhões

07:50 · 21.12.2016 por Folhapress

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1887 da Mega-Sena sorteadas nesta terça-feira (20), em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 40 milhões. Os números sorteados foram: 11, 23, 34, 41, 46, 56, 54 apostas ganharam R$ 40.268,09 e 3496 apostas levaram R$ 888,55.

Quina

O concurso 4263 da Quina, realizado nesta terça-feira (20) em Ji-Paraná (RO), teve uma aposta vencedora, de Brasília (DF). Os números sorteados foram: 08, 45, 49, 52 e 56. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 1.351.600,69

Quadra - 4 números acertados - 67 apostas ganhadoras, R$ 5.748,78

Terno - 3 números acertados - 5234 apostas ganhadoras, R$ 110,66

Duque - 2 números acertados - 128.304 apostas ganhadoras, R$ 2,48

Lotomania

O concurso 1720 da Lotomania acumulou. Os números sorteados foram: 00, 04, 06, 17, 22, 24, 31, 33, 39, 54, 59, 63, 66, 75, 80, 83, 92, 94, 95, 97. Confira o rateio:

20 acertos - Não houve acertador

19 acertos - 16 apostas ganhadoras, R$ 18.846,97

18 acertos - 247 apostas ganhadoras, R$ 1.090,04

1761 apostas ganhadoras, R$ 107,02

16 acertos - 9944 apostas ganhadoras, R$ 18,95

15 acertos - 38.381 apostas ganhadoras, R$ 4,91

0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 150.775,75

Timemania

O concurso 970 da Timemania também acumulou. Os números sorteados foram: 04, 05, 27, 38, 41, 49 e 55. O time do coração foi o Sport (PE). Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 11 apostas ganhadoras, R$ 11.226,88

5 números acertados - 261 apostas ganhadoras, R$ 675,94

4 números acertados - 4597 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 44.195 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Dupla sena

Não houve ganhador na principal faixa de premiação dos dois sorteios do concurso 1584 da Dupla-Sena. A estimativa para o próximo concurso é um prêmio de R$ 1,1 milhão. Veja as dezenas sorteadas e o rateio:

1º sorteio - 02, 05, 12, 26, 33, 38

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 21 apostas ganhadoras, R$ 2.447,10

Quadra - 4 números acertados - 862 apostas ganhadoras, R$ 68,13

Terno - 3 números acertados - 15567 apostas ganhadoras, R$ 1,88

2º sorteio - 22, 29, 34, 36, 44, 47

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 6.607,16

Quadra - 4 números acertados - 823 apostas ganhadoras, R$ 71,36

Terno - 3 números acertados - 14643 apostas ganhadoras, R$ 2,00