Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 28 milhões no próximo sorteio

08:31 · 06.05.2018 / atualizado às 08:33 por Folhapress

( Foto: Arquivo Diário do Nordeste )

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.037 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (5), em Xanxerê (SC), foram os seguintes: 14, 16, 23, 30, 45 e 60. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 8, é de R$ 28 milhões. Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 48 apostas ganhadoras, R$ 58.276,76

Quadra - 4 números acertados - 4.609 apostas ganhadoras, R$ 867,02

Quina

Uma aposta ganhadora acertou as cinco dezenas do concurso 4.671 da Quina. O bilhete de São Paulo, SP, vai levar o prêmio de R$ 3.150.728,08. Os números sorteados neste sábado (05) foram os seguintes: 36, 43, 49, 54 e 66. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 07, é de R$ 600 mil. Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 3.150.728,08

Quadra - 4 números acertados - 174 apostas ganhadoras, R$ 2.722,56

Terno - 3 números acertados - 6.803 apostas ganhadoras, R$ 104,71

Duque - 2 números acertados - 148.001 apostas ganhadoras, R$ 2,64

Timemania

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.176 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (05) foram os seguintes: 12, 61, 63, 66, 67, 71 e 76. O time do coração é o Palmas/TO. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 8, é de R$ 2,5 milhões. Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 14.532,91

5 números acertados - 161 apostas ganhadoras, R$ 902,66

4 números acertados - 2.976 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 27.881 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - PALMAS/TO - 7.634 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Dupla-sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.784 da Dupla-Sena. Os números sorteados neste sábado (05) foram os seguintes: 1º sorteio - 05, 22, 23, 33, 39 e 41; 2º sorteio - 29, 31, 33, 34, 38 e 48. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 8, é de R$ 500 mil. Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 10 apostas ganhadoras R$ 5.006,31

Quadra - 4 números acertados - 649 apostas ganhadoras R$ 88,15

Terno - 3 números acertados - 12.961 apostas ganhadoras R$ 2,20

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 8 apostas ganhadoras R$ 5.632,10

Quadra - 4 números acertados - 553 apostas ganhadoras R$ 103,46

Terno - 3 números acertados - 11.302 apostas ganhadoras R$ 2,53

Federal

Confira os bilhetes sorteados neste sábado (05) e o rateio do concurso 05281 da Federal:

1º bilhete - 22203 - 700.000,00

2º bilhete - 34069 - 28.000,00

3º bilhete - 53998 - 26.000,00

4º bilhete - 14057 - 22.000,00

5º bilhete - 13812 - 20.040,00