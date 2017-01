Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 11 milhões

22:30 · 11.01.2017 por Folhapress

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1893 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (11), em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 11 milhões. Os números sorteados foram: 16, 17, 19, 28, 45, 58. 44 apostas ganharam R$ 37.826,41 e 3.162 apostas levaram R$ 751,94.

Quina

Também não houve vencedor do concurso 4282 da Quina. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 4,7 milhões. Os números sorteados foram: 06, 26, 29, 67, 74. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 81 apostas ganhadoras, R$ 5.999,56

Terno - 3 números acertados - 5.675 apostas ganhadoras, R$ 128,77

Duque - 2 números acertados - 146.483 apostas ganhadoras, R$ 2,74

Lotofácil

O concurso 1460 da Lotofácil teve um ganhador, que levou R$ R$ 1.679.366,25. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,7 milhão. Os números sorteados foram: 01, 03, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25. Veja o rateio:

15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.504.968,43

14 acertos - 284 apostas ganhadoras, R$ 1.819,47

13 acertos - 12.260 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 173.748 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1.012.009 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Federal

A Caixa sorteou ainda os bilhetes do sorteio 05144 da Loteria Federal:

Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$)

1º 70015 350.000,00

2º 63627 19.000,00

3º 12095 16.000,00

4º 38267 14.000,00

5º 23659 12.012,00