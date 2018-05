Mega-Sena acumula e pode sortear até R$ 22 milhões neste sábado (5)

09:11 · 05.05.2018 / atualizado às 09:30 por Agência Brasil

Prêmio acumulou, após ninguém acertar as seis dezenas do concurso na última quarta-feira (2) ( Foto: Divulgação )

A Caixa Econômica Federa (CEF) realiza neste sábado (5), às 20h, mais um sorteio da Mega-Sena, em Xanxerê (SC). O prêmio deve chegar a R$ 22 milhões para o apostador.

Como ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.036, na noite de quarta-feira (2), o prêmio acumulou.

As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado, em qualquer lotérica do País. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números forem marcados, maior será o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.