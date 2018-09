Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 22 milhões no sábado

22:39 · 20.09.2018

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.080 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta quinta-feira (20), em Oliveira (MG), foram os seguintes: 10, 22, 40, 46, 55 e 58. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 22, é de R$ 22 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 38 apostas ganhadoras, R$ 43.325,46

Quadra - 4 números acertados - 2892 apostas ganhadoras, R$ 813,26

Quina

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.781 da Quina. Os números sorteados nesta quinta-feira (20), em Oliveira (MG), foram os seguintes: 36, 52, 60, 75 e 76. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 21, é de R$ 1,2 milhão.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 32 apostas ganhadoras, R$ 9.605,74

Terno - 3 números acertados - 2981 apostas ganhadoras, R$ 155,05

Duque - 2 números acertados - 78287 apostas ganhadoras, R$ 3,24

Timemania

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.234 da Timemania. Os números sorteados nesta quinta-feira (20), em São Paulo, foram os seguintes: 01, 07, 50, 60, 61, 67 e 71. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 22, é de R$ 8,7 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 24.189,81

5 números acertados - 165 apostas ganhadoras, R$ 1.047,17

4 números acertados - 3616 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 34499 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Dupla-sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.842 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta quinta-feira (20), em Oliveira (MG), foram os seguintes: 1º sorteio - 02, 10, 15, 17, 30 e 33; 2º sorteio - 15, 21, 27, 34, 35 e 37. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 22, é de R$ 6,8 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 26 apostas ganhadoras R$ 3.389,16

Quadra - 4 números acertados - 1388 apostas ganhadoras R$ 72,55

Terno - 3 números acertados - 25576 apostas ganhadoras R$ 1,96

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 20 apostas ganhadoras R$ 3.965,32

Quadra - 4 números acertados - 1031 apostas ganhadoras R$ 97,67

Terno - 3 números acertados - 21665 apostas ganhadoras R$ 2,32