Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 30 milhões na quinta-feira

23:00 · 08.05.2018 por Folhapress

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.038 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta terça-feira (8), em Maravilha (SC), foram os seguintes: 06, 25, 26, 35, 38 e 40. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 10, é de R$ 30 milhões. A Mega-Sena terá três concursos realizados nesta semana por fazer parte de um "especial do Dia das Mães". A agenda regular da Caixa prevê dois sorteios por semanas. Confira o rateio oficial do concurso 2.038:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 28 apostas ganhadoras, R$ 65.960,70

Quadra - 4 números acertados - 2768 apostas ganhadoras, R$ 953,18

Quina

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.673 da Quina. Os números sorteados nesta terça-feira (8), em Maravilha (SC), foram os seguintes: 11, 14, 31, 59 e 76. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 9, é de R$ 1,3 milhão. Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 34 apostas ganhadoras, R$ 9.883,42

Terno - 3 números acertados - 3425 apostas ganhadoras, R$ 147,53

Duque - 2 números acertados - 98212 apostas ganhadoras, R$ 2,82

Lotomania

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.864 da Lotomania. Os números sorteados nesta terça-feira (8), em São Paulo, foram os seguintes: 02, 07, 11, 22, 24, 34, 42, 45, 51, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 75, 79, 94, 96 e 99. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 11, é de R$ 1 milhão. Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 16 apostas ganhadoras, R$ 13.237,80

18 números acertados - 143 apostas ganhadoras, R$ 1.322,45

17 números acertados - 1197 apostas ganhadoras, R$ 110,59

16 números acertados - 6741 apostas ganhadoras, R$ 19,63

15 números acertados - 26875 apostas ganhadoras, R$ 4,92

0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 105.902,37

Timemania

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.177 da Timemania. Os números sorteados nesta terça-feira (8), em Maravilha (SC), foram os seguintes: 07, 14, 30, 33, 54, 65 e 74. O time de coração é o Flamengo/RJ. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 10, é de R$ 2,7 milhões. Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 17.961,79

5 números acertados - 157 apostas ganhadoras, R$ 653,75

4 números acertados - 3181 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 31445 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - FLAMENGO/RJ - 51994 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Dupla-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.785 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta terça-feira (8), em São Paulo, foram os seguintes: 1º sorteio - 18, 19, 34, 36, 38 e 43; 2º sorteio - 04, 14, 19, 22, 25 e 36. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 10, é de R$ 750 mil. Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras R$ 2.664,49

Quadra - 4 números acertados - 843 apostas ganhadoras R$ 68,63

Terno - 3 números acertados - 14365 apostas ganhadoras R$ 2,01

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras R$ 2.680,16

Quadra - 4 números acertados - 880 apostas ganhadoras R$ 65,74

Terno - 3 números acertados - 16187 apostas ganhadoras R$ 1,78