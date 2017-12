Mega-Sena acumula de novo e prêmio sobe para R$ 43,5 milhões

08:56 · 17.12.2017 / atualizado às 09:46

O prêmio da Mega-Sena acumulou em R$ 43,5 milhões. Ninguém acertou todos os números do concurso 1.997 sorteado neste sábado (16) em Bragança Paulista (SP). As dezenas sorteadas foram: 01 - 07 - 14 - 31 - 35 - 46. 86 pessoas acertaram a Quina, e cada um vai levar R$ 36.389,62. Já outras 6280 pessoas ganharam na Quadra, faturando R$ 711,89, cada.

Probabilidades

As chances de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Em aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, segundo a organizadora do concurso. As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Mega da virada

Desde o dia 30 de outubro, os apostadores já podem tentar acertar os números da aguardada Mega da Virada que oferece este ano o prêmio de R$ 220 milhões. Para concorrer, o participante deve solicitar o volante específico do concurso em qualquer unidade lotérica. As apostas poderão ser feitas até as 12h do dia 31 de dezembro.