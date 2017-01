MEC prorroga prazo de inscrições do Sisu após falha impedir acessos

21:28 · 26.01.2017 / atualizado às 21:43 por Folhapress

O Ministério da Educação (MEC) decidiu ampliar o prazo de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) por causa das falhas técnicas no sistema que tem impedido que parte dos participantes tenha conseguido acessar o site.

O novo prazo termina agora às 23h59 do dia 29 (domingo). Antes, o prazo se encerrava na sexta-feira (27).

O Sisu reúne as vagas de instituições de ensino que selecionam seus alunos pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Participantes do exame estavam encontrando problemas desde a divulgação das notas, no dia 18, antes mesmo da abertura do Sisu.

"Em atenção aos estudantes, que manifestaram o pedido, e em virtude das dificuldades de acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nos primeiros dias, o MEC decidiu prorrogar o prazo de inscrições em 48 horas", informou a pasta em nota. O resultado está mantido para segunda-feira (30).

O Sisu recebeu, até 18h desta quinta-feira, 2.090.451 inscritos e 4.033.178 inscrições. As inconsistências encontradas no sistema que dificultavam o acesso de candidatos foram sanadas, segundo o MEC.

A pasta indica que candidatos que tenham problemas entrem em contato com o MEC por meio do 0800 61 61 61 ou pelo e-mail ouvidoria@mec.gov.br;

Os calendários do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Financiamento Estudantil (Fies) continuam normalmente para os dias 31/1 a 3/02 e 7/2 a 10/2, respectivamente. A nota do Enem também é critério para os dois programas.