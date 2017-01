Marisa Letícia está sedada e com quadro de saúde estável, diz Sírio-Libanês

12:13 · 26.01.2017 por Estadão Conteudo

Marisa sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico na tarde de terça-feira (24) ( Foto: Agência Estado )

A ex-primeira dama Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, está sedada e com a pressão intracraniana controlada, segundo o novo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, divulgado por volta das 12h desta quinta-feira (26). De acordo com o documento, Marisa permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e seu estado de saúde segue estável.

O Instituto Lula disse que não tem informações sobre a presença de Lula no local. A ex-primeira dama sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico na tarde de terça-feira (24) por causa do rompimento de um aneurisma que ela já tinha há cerca de 10 anos, conforme explicou o médico da família de Lula, o cardiologista Roberto Kalil Filho.

No mesmo dia, ela fez à noite um procedimento cirúrgico para estancar o sangramento. Na manhã de quarta, a ex-primeira dama foi submetida a uma segunda avaliação tomográfica de crânio para controle de sangramento cerebral.