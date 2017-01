Marinha tenta recuperar destroços de avião que caiu em Paraty

13:23 · 21.01.2017 por Agência Brasil

Acidente aéreo em Paraty matou cinco pessoas, provocando comoção nacional ao envolver o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki. ( Foto: Divulgação / Marinha )

Mergulhadores da Marinha retomaram hoje (21) os trabalhos para tentar levar à superfície os destroços do avião que caiu no litoral de Paraty, na tarde de quinta-feira (19). A aeronave chocou-se contra a água durante uma tentativa de pouso no aeroporto da cidade. Cinco pessoas estavam a bordo, entre elas, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, e todas elas morreram no acidente.