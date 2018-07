Malala comemora 21º aniversário no Pão de Açúcar

21:44 · 12.07.2018 por Agência Brasil

Em visita ao Brasil esta semana, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014 por sua luta na defesa da educação das meninas, comemorou o seu 21º aniversário no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.

Pela conta do Instagram da Fundação Malala, a jovem postou uma foto de bailarinas que participam do projeto social Na Ponta dos Pés. “Malala passou seu 21º aniversário no Pão de Açúcar no Rio, onde uma jovem equipe de dançarinas exibiu suas habilidades de balé - e compartilhou como a dança as ajuda a permanecer na escola e superar a violência nas favelas mais perigosas do Brasil”.

Por questões de segurança, a agenda de Malala não é divulgada para a imprensa. Quando tinha 15 anos, ela sofreu um atentado feito por grupos talibãs e se mudou para a Inglaterra.

Personalidades

Pelo Twitter, Malala interagiu com personalidades brasileiras esta semana, como o jogador Pelé, a cantora Ivete Sangalo e o escritos Paulo Coelho, por meio da hashtag #AskMalala/#PergunteAMalala.

Pelé perguntou como o esporte pode ajudar as meninas a terem a chance que merecem e Malala respondeu que conheceu jogadoras de futebol de areia maravilhosas no Rio de Janeiro, que disseram a ela ter no futebol uma forma de lidar com as dificuldades da vida e uma fonte de confiança. Malala afirmou ser necessário dar suporte a atletas mulheres para que as meninas tenham modelos para se inspirar.

Ivete perguntou sobre a experiência da ativista em Salvador, e Malala disse que amou a cidade. “Nós passamos ótimos momentos andando pelas ruas, conhecendo pessoas, aprendendo sobre suas histórias e ouvindo músicas incríveis”, postou a ativista no twitter.

Paulo Coelho elogiou o trabalho dela como exemplo para crianças, adolescentes e também adultos. Malala, por sua vez, disse que as palavras do escritor a inspiram há muitos anos e que frequentemente, quando perguntam qual o livro favorito dela, responde que é O Alquimista. Ela se disse também honrada de estar “em seu lindo país”.