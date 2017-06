Maioria no TSE deve votar contra uso de delações no processo da chapa Dilma-Temer

09:21 · 08.06.2017 / atualizado às 16:07

O TSE retomou, por volta de 15h desta quinta-feira (8), o julgamento da chama Dilma-Temer, em Brasília. A sessão desta tarde promete ser decisiva, já que os ministros devem votar pelo uso ou não dos depoimentos de ex-executivos da Odebrecht.

O relator Herman Benjamin apresenta ainda as premissas que orientam o voto dele sobre o caso. Há também a expectativa de que os ministros do Tribunal iniciem seus votos sobre a ação que acusa Dilma Rousseff e Michel Temer de abuso de poder político e econômico na campanha presidencial de 2014.

Acompanhe ao vivo:

Sessão desta manhã

Após quase duas horas de sessão no TSE, o ministro Tarcisio Vieira Neto, que ainda não havia se manifestado nesta semana, pediu para falar e indicou que se posicionará em linha contrária à do relator, Herman Benjamin. Isso indica a formação de um placar de 4 a 3 no plenário, contra a inclusão de depoimentos de ex-executivos da Odebrecht no processo que pode cassar a chapa Dilma-Temer.

O resultado, apesar de ser visto como um indício de vantagem para a absolvição da chapa, não significa que o colegiado irá salvá-la. A votação sobre a cassação é independente e deve ocorrer adiante.

Ao falar sobre a inclusão da Odebrecht no caso, disse que não é lícito "variar o campo da ação", já que isso traz o risco de causar "surpresas" em um processo.

Assista à sessão desta manhã:

Os depoimentos dos delatores da empreiteira reforçaram as suspeitas de irregularidades no financiamento da campanha de Dilma e de Temer em 2014 e devem ser usados pelo relator para pedir a cassação da chapa -o que tiraria Temer da Presidência.

Três dos 7 juízes indicaram apoiar a inclusão de depoimentos de ex-executivos da Odebrecht no processo: o relator, Herman Benjamin, Luiz Fux e Rosa Weber. Além de Tacisio, outros três sustentaram, em tom de crítica, que, se a Odebrecht entra na ação, a delação da JBS também poderia entrar: Gilmar Mendes, Admar Gonzaga e Napoleão Maia.