Lula nem é candidato, é o Haddad, diz Temer no interior de SP

18:22 · 14.09.2018 por Folhapress

Em visita a Guaratinguetá, no interior paulista, o presidente Michel Temer respondeu a jornalistas sobre a gritos de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (14), durante cerimônia de entrega de 528 unidades habitacionais do Condomínio Flamboyant 1, 2 e 3, do programa federal Minha Casa, Minha Vida.

"É natural é natural estamos num período eleitoral e todos têm os seus candidatos. Dos outros não falaram? Talvez alguns tenham falado de outros candidatos, embora Lula não seja candidato, o candidato é o Haddad".

O nome de Lula foi citado enquanto Temer dizia da meta de entregar mais de 30 mil imóveis do programa federal ainda este ano.

Temer disse ainda que sua gestão está reduzindo o deficit público, diminuindo gastos e que, neste ritmo, o deficit será zerado em dez anos.