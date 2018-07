'Lula é nosso único candidato', diz Jacques Wagner

11:39 · 09.07.2018

A afirmação de Jacques Wagner ocorre um dia depois do vaivém judicial em torno da prisão do ex-presidente ( Foto: José Cruz/ Agência Brasil )

Cotado como um possível plano B do PT para a eleição presidencial de outubro deste ano, o ex-governador da Bahia Jaques Wagner afirmou, nesta segunda-feira (9), 9, que o partido não tem de buscar um substituto para a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A afirmação ocorre um dia depois do vaivém judicial em torno da prisão do ex-presidente.

"Não temos de escalar um substituto. Nosso candidato é um só, é o Lula. Se por acaso houver uma intervenção definitiva, na minha opinião o partido deveria olhar para outros candidatos que estão aí e escolher quem mais se aproxima do nosso programa", disse o ex-governador, que chegou para a reunião da cúpula do PT em São Paulo.

A reunião ocorre um dia depois de o desembargador Rogério Favreto, plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) ter determinado a soltura de Lula. A decisão chegou a ser cassada, no próprio domingo, pelo desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do caso no TRF4 que condenou Lula. Favreto, em seguida, voltou a determinar a soltura, mas o presidente desse tribunal, Thompson Flores, manteve a prisão.

Uma possível substituição do nome de Lula, no entanto, não será discutida na reunião de hoje, disse Wagner. "Se nós temos uma estratégia, que é a candidatura de Lula, não temos que estar discutindo outro cenário", afirmou. "Nós vamos discutir a mobilização, a luta no território jurídico e político", acrescentou.