Lotomania acumula e deve pagar R$ 5,2 milhões no próximo sorteio

22:03 · 06.07.2018 / atualizado às 22:05 por Folhapress

Sorteio foi realizado nesta sexta-feira em São Paulo ( Foto: Thiago Gadelha )

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.881 da Lotomania, realizado nesta sexta-feira (6) em São Paulo. Os números sorteados foram os seguintes: 00, 02, 21, 22, 25, 27, 29, 45, 46, 55, 60, 64, 66, 70, 74, 79, 89, 93, 95 e 96. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 10, é de R$ 5,2 milhões.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 29.653,94

18 números acertados - 106 apostas ganhadoras, R$ 1.573,62

17 números acertados - 994 apostas ganhadoras, R$ 167,81

16 números acertados - 6251 apostas ganhadoras, R$ 26,68

15 números acertados - 28542 apostas ganhadoras, R$ 5,84

0 acertos - Não houve acertador

Lotofácil

Três apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.685 da Lotofácil, realizado nesta sexta-feira (6) em Rio Grande (RS), e levarão o prêmio de R$ 621.616,97. Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22 e 24. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 9, é de R$ 1,7 milhão.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 621.616,97

14 acertos - 625 apostas ganhadoras, R$ 1.311,54

13 acertos - 16575 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 159426 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 827827 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Quina

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.717 da Quina, realizado nesta sexta-feira (6) em Rio Grande (RS). Os números sorteados foram: 21, 23, 41, 54 e 72. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 7, é de R$ 1,7 milhão.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 48 apostas ganhadoras, R$ 5.988,95

Terno - 3 números acertados - 3022 apostas ganhadoras, R$ 143,04

Duque - 2 números acertados - 84097 apostas ganhadoras, R$ 2,82