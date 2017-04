Líder do PSDB da Câmara confirma interesse em relatoria do Orçamento

23:00 · 06.04.2017 por Estadão Conteúdo

O líder do PSDB da Câmara, Ricardo Tripolli (SP), confirmou nesta quinta-feira (6) o interesse dos tucanos em assumir a relatoria da Comissão Mista do Orçamento. "O PSDB vai ter três indicações, se tiver a relatoria, ótimo. Estamos negociando e temos interesse", afirmou o líder.

O tucano afirmou ainda que o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), não tem participado das negociações. "Aécio não tem tratado disso. Esse é um assunto da Câmara", ressaltou.

As declarações de Tripoli se chocam, contudo, com as do presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI). "Aécio fez alguns apelos para o PP desistir, mas o líder não vai aceitar já que o PP tem o direito", afirmou Nogueira ao Estadão.

Por ser uma comissão mista, a CMO que conta com a participação de senadores e deputados, em tese, a CMO deverá ter como presidente um indicado da maior bancada do Senado (o PMDB) e para a relatoria da maior bancada da Câmara. Atualmente, o grupo que conta com o maior número de deputados é a bancada integrada por PP, PTN, PHS, PtdoB.

Na disputa para assumir o posto, lideranças do PSDB ainda não indicaram os nomes que irão fazer parte do colegiado. A iniciativa faz parte da estratégia arquitetada junto com o líder do PMDB do Senado, Renan Calheiros (AL), para tentar ganhar tempo até que se consiga uma maioria para assegurar a indicação.

Renan retirou as indicações do PMDB na tarde de hoje, um dia após encaminhar os nomes para a comissão. De acordo com representantes da CMO, os demais partidos já apresentaram os parlamentares que irão compor o colegiado.

O grande interesse na CMO se deve ao fato de que a comissão é responsável, entre outros temas, por fazer a apreciação do chamado "ciclo orçamentário", constituído pelo Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). O relator é o responsável por elaborar o texto final das propostas.