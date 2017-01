Lewandowski diz que não há nada decidido sobre novo relator da Lava Jato

16:29 · 21.01.2017 por Estadão Conteúdo

Após morte de Teori, rumo, por enquanto, é de incertezas quanto à escolha do novo relator da Lava Jato. ( Foto: Divulgação )

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski afirmou neste sábado (21) que ainda não há nada decidido sobre quem herdará as relatorias que cabiam a Teori Zavascki na corte. "O momento é de luto, questões institucionais serão decididas na hora oportuna", comentou durante o velório do colega. Segundo ele, o tema será objeto de deliberação por parte da presidente do STF, Cármen Lúcia, e do colegiado do tribunal.