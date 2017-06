Julgamento que pode cassar Michel Temer é retomado com fase decisiva

09:02 · 07.06.2017 / atualizado às 10:20 por Redação / Estadão Conteúdo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomou nesta quarta-feira (6) o julgamento conjunto de três ações que pedem a cassação da chapa presidencial Dilma Rousseff e Michel Temer, reeleita em 2014, por suposto abuso de poder político e econômico.

Nesta terça-feira (5), os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitaram quatro preliminares dos advogados das partes. Agora, a corte tomará a decisão mais delicada: se as delações da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura podiam ou não ser incluídas no processo.

Para o ministro Herman Benjamin, relator do processo, essa questão está "abraçada" com o mérito, isto é, com a acusação de abuso de poder político e econômico da chapa durante as eleições de 2014. O ministro Admar Gonzaga, porém, propôs que a votação das preliminares deveria acontecer antes do mérito.

Herman rebateu. "Eu preferiria separar as liminares antes do mérito, mas, como dizem respeito à própria prova, como posso analisar de maneira estanque, sem analisar as provas?", questionou o relator.

Acompanhe ao vivo: