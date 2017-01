Jovem tem 80% do corpo queimado após recusar relação sexual com o companheiro

12:20 · 22.01.2017 / atualizado às 12:34

A vítima foi levada ao hospital da cidade onde está internada em estado grave - Foto: Divulgação / Polícia Civil Fogo se espalhou por outros cômodos, destruindo parte da residência - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma jovem de 18 anos, identificada como Stéffani Aparecida Pereira Ribeiro, de 18 anos, teve 80% do corpo queimado pelo companheiro, após recusar-se a manter relações com ele. O caso aconteceu no município de Vacaria, a cerca de 240 Km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

De acordo com informações da Polícia Civil, o companheiro da vítima, Michael de Andrade Ribas, de 28 anos, chegou à residência durante a madrugada após uma festa e quis manter relação sexual com a companheira. Com a recusa, ele jogou gasolina sobre o corpo dela e depois ateou fogo.

Outras três pessoas, que residem na casa, prestaram socorro à jovem. Eles tentaram apagar as chamas com um banho de chuveiro, mas o fogo se espalhou por outros cômodos, destruindo parte da residência. A vítima foi levada a um hospital da cidade onde está internada em estado grave. O suspeito fugiu.

Histórico criminal

De acordo com as autoridades locais, Michael de Andrade Ribas é foragido do sistema penitenciário. Ele cumpria pena no Instituto Penal de Passo Fundo, de onde foi liberado para procurar emprego e não voltou mais.

Na sua ficha criminal, Michael tem passagens na polícia por roubos, furtos e tentativas de homicídio.