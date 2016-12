Jogo virtual ensina estudantes a combater o Aedes Aegypti

19:37 · 26.12.2016 / atualizado às 20:34

Usando geolocalização, o jogo permite que os jogadores estejam a até 30 metros do local estipulado para a gincana ( Foto: Divulgação/MEC )

Lançado em novembro pelo Ministério da Educação (MEC), o aplicativo Mosquito, Não traz para o jogador uma maneira divertida de aprender a combater o Aedes aegypti. Atitudes como tirar água de pneus, esvaziar garrafas e colocar terra em vasos de plantas estão presentes no jogo que os professores da educação básica tem usado nas escolas. O intuito é ensinar aos pequenos que a melhor arma contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, é eliminar os locais onde seus ovos são depositados. Indicado para crianças a partir de cinco anos, o aplicativo é gratuito e está disponível para os sistemas iOS e Android.

Nas escolas, o professor cria a gincana e distribui quantos focos quiser no mapa, usando os três tipos oferecidos pelo aplicativo: água parada em garrafas, pneus em um parque e vasos de plantas. Usando geolocalização, o aplicativo permite que os jogadores estejam a até 30 metros do local estipulado para o jogo. O time que eliminar o máximo de focos do mosquito até o final da partida é o vencedor. De acordo com o MEC, crianças da educação básica aprendem rapidamente a usar o aplicativo.

O jogo oferece ainda a opção de colocar senha para participar das gincanas. Com ela, apenas os jogadores do time podem entrar na partida, sem interferência de jogadores externos. Cada time tem uma cor e cada foco eliminado vale um ponto. “O objetivo é incentivar alunos, professores e toda a sociedade, de uma forma lúdica, a identificar e eliminar os focos do mosquito. Queremos estimular as escolas a utilizar mais essa opção”, destaca Teresa Cozetti Pontual, diretora de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC.

Para baixar o jogo para iOS basta acessar a App Store. No Android você encontra o aplicativo no Google Play.