Jerry Adriani volta a ser internado no Rio após ter trombose na perna

21:34 · 08.04.2017 / atualizado às 21:44 por Folha Press

As próximas apresentações de Jerry Adriani ocorreriam em Campinas, no dia 28 deste mês, e em Itá (MG), no dia 9 de maio.

O cantor Jerry Adriani, 70, foi novamente internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, região oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (7). A informação foi confirmada pelo hospital, de onde o artista havia recebido alta, há duas semanas, após ter sido acometido por uma trombose venosa profunda na perna direita.

O empresário Carlos Rosset afirmou que o estado de saúde do cantor é regular, apesar de ter sofrido algumas complicações. "Ele não conseguiu se alimentar direito em casa e por isso perdeu muito peso. Está magro demais e abatido com a situação, mas está lúcido", disse, na tarde deste sábado (8). A família não autorizou a divulgação de boletins médicos.

Logo após sua primeira internação, no dia 3 de março, o cantor publicou um vídeo no Facebook com o intuito de acalmar os fãs. Ele explicou que desde o Carnaval não vinha se sentindo bem e que precisaria se submeter a uma intervenção cirúrgica.

"Para que não se criem falsas verdades, a gente está dizendo que está tudo sob controle e logo, logo estamos fora daqui para cantar de novo para você e estar juntos de vocês. Não vai demorar, se Deus quiser", disse.

No fim de março, o cantor publicou um novo vídeo cancelando um show que faria em Guarulhos, devido a uma "forte gripe, um forte resfriado". Na ocasião, ele foi substituído por Wanderley Cardoso. As próximas apresentações do artista ocorreriam em Campinas, no dia 28 deste mês, e em Itá (MG), no dia 9 de maio.

Jair Alves de Sousa estourou nos anos 1960 com a Jovem Guarda e celebrou 50 anos de carreira com shows e DVD em 2015.