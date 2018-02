'Japonês da Federal' se aposenta pela segunda vez

09:53 · 27.02.2018 / atualizado às 10:14

A Polícia Federal concedeu aposentadoria especial voluntária a Newton Hidenori Ishii, conhecido como “Japonês da Federal”. A decisão atende ao pedido feito por Ishii em outubro de 2016.

A portaria Nº 7.708 que autoriza a aposentadoria do agente foi assinada no último dia 22 e publicada na edição de segunda-feira (26) do Diário Oficial da União (DOU).

Esta é a segunda vez que Ishii se aposenta. A primeira vez foi em outubro de 2003, mas decisão foi revogada em 2014.

Ishii ficou famoso pelas aparições ao lado dos presos mais notáveis da Operação Lava-Jato. O empresário Marcelo Odebrecht, o ex-deputado Pedro Corrêa, o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, entre outros alvos da Lava-Jato foram escoltados pelo "Japonês da Federal" até Curitiba.

Mas o agente da PF também tinha suas pendências judiciais. Em 2009, foi condenado por corrupção e descaminho por supostamente facilitar entrada de produtos contrabandeados do Paraguai. Em 2016, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso de Ishii e o condenou a quatro anos, dois meses e 21 dias de prisão, em regime semiaberto.