Inspirados, Cavaliers batem Warriors e forçam quinto jogo das finais da NBA

09:33 · 10.06.2017

Não foi nesta temporada que os fãs de basquete presenciaram a história sendo feita nas finais da NBA. Nesta sexta-feira (9), na Quicken Loans Arena, em Ohio (EUA), o Cleveland Cavaliers não deu chances ao Golden State Warriors, venceu por 137 a 116 e se manteve vivo na disputa pelo título da NBA.

A vitória evitou a tradicional varrida -quando uma equipe fecha a série por 4 a 0-, que ainda garantiria o título aos rivais com uma campanha de 16 triunfos em 16 jogos nos playoffs, um recorde nunca alcançado na liga norte-americana.

Apesar de LeBron James ter um ótimo desempenho, o destaque da partida foi Kyrie Irving. Quando a estrela da equipe precisou descansar alguns minutos no banco de reservas, foi o armador que chamou a responsabilidade e evitou que o Golden State esboçasse alguma reação dentro de quadra. Ele terminou a disputa com 40 pontos, sete rebotes e quatro assistências.

Mesmo sem a vitória, a equipe californiana já sustentava a maior sequência vencedora da história dos playoffs, com 15 triunfos em 15 jogos. Em 1999, o San Antonio Spurs foi quem mais chegou perto. Comandado por Tim Duncan e David Ronbinson, a franquia do Texas venceu 12 partidas seguidas rumo ao título -terminou com 15 vitórias e duas derrotas.

Dois anos depois, o Los Angeles Lakers também embalou uma ótima sequência, mas ficou a uma partida dos 100% de aproveitamento -como pode acontecer com os Warriors agora. Com os astros Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, a equipe teve apenas um tropeço em 16 jogos -acumularam 11 triunfos seguidos, mas perderam o jogo de abertura das finais da NBA para o Philadelphia 76ers, então liderado por Allen Iverson.

Agora, a série, que está 3 a 1, volta para a Oracle Arena, na California, onde o Golden State Warriors terá a oportunidade de fechar a série e se tornar campeão diante de sua torcida. A partida acontecerá na próxima segunda-feira (12), às 22h (de Brasília). Caso o Cleveland consiga mais uma vitória, a disputa retorna para o jogo seis em Ohio, na quinta (15), no mesmo horário.

Dois recordes

O Golden State Warriors era dono do recorde de bolas de três pontos em partidas das Finais da NBA. Era. Nesta sexta, o Cleveland Cavaliers fez a equipe da Califórnia experimentar seu próprio veneno, um dos fatores decisivos para a vitória da equipe nesta noite.

Com muita confiança, a equipe liderada por LeBron James acertou nada menos que 24 arremessos da linha de três, um novo recorde em uma partida da decisão da liga norte-americana de basquete. O recorde pertencia ao rival, 18, conseguido justamente no segundo jogo da série.

O início de jogo fulminante também valeu marca histórica. Pressionados por uma vitória, o Cleveland Cavaliers precisava ganhar moral e embalar na partida.

Fez da melhor maneira possível. Com ótimo desempenho de LeBron James, Kyrie Irving e, principalmente, Kevin Love, os Cavs terminaram o primeiro quarto com 49 pontos, a maior pontuação em um quarto da história das finais da NBA -antes a marca era dos Lakers, com 47 no terceiro período em 1984.