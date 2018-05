Inscrições para o Enem começam nesta segunda e vão até 18 de maio

20:48 · 06.05.2018 / atualizado às 20:53 por FolhaPress

O exame acontece nos dias 4 e 11 de novembro, dois domingos seguidos. Foto: Bruno Gomes/Diário do Nordeste

Começa nesta segunda (7) o período de inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos têm até o dia 18 de maio para se inscrever pela Página do Participante, no site do Inep.O custo da inscrição neste ano é de R$ 82, mesmo valor de 2017. O pagamento pode ser feito até 23 de maio em agências bancárias, nos Correios ou em lotéricas.

O exame acontece em 4 e 11 de novembro, dois domingos. No primeiro dia, as provas serão de redação, ciências humanas e linguagens, com tempo de cinco horas e meia.No segundo dia, os candidatos terão cinco horas para completar as questões de matemática e ciências naturais, meia hora a mais do que no ano passado. Mesmo quem teve o pedido de isenção da taxa aceito deve fazer a inscrição online, visto que a aprovação não garante a participação no Enem.

Em 2018, mais de 3 milhões de pessoas solicitaram o direito de não pagar para fazer as provas.Para acompanhar as informações sobre o exame, os candidatos podem baixar o aplicativo para celular Enem 2018, que está disponível gratuitamente no Google Play e na App Store. A nota obtida nas provas é o principal meio de acesso dos estudantes às universidades públicas do país.

FRAUDE

Levantamento da Folha de S.Paulo constatou a possibilidade de fraude em ao menos 1.125 provas do Enem. São provas com padrão de respostas tão semelhantes entre si que, estatisticamente, seria improvável que não tenha havido algum tipo de cópia.

De acordo com o modelo estatístico utilizado no estudo, a chance de serem semelhantes devido ao acaso é de no mínimo 1 em 1.000. Ou seja, seria necessário repetir o exame mil vezes para que duas provas, sem interferência, fossem tão parecidas como os gabaritos suspeitos.

Após a publicação da reportagem, o Ministério Público Federal no Ceará pediu ao Inep que investigue a possibilidade de que o Enem tenha sido fraudado. O Inep afirmou que trabalha em conjunto com a Polícia Federal para identificar e coibir fraudes.