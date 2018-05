Incêndio atinge galpão de alegorias de escolas de samba na zona norte do Rio

11:36 · 02.05.2018 / atualizado às 11:43 por Estadão Conteúdo

Bombeiros do Rio de Janeiro apagaram um incêndio em um barracão que abrigava alegorias e adereços de escolas de samba, na Avenida Brasil, ao lado do Instituto de Traumatologia (INTO), na Pavuna, na zona norte da capital. O fogo começou no início da manhã desta quarta-feira (2) e se alastrou rapidamente.

Não havia, até a publicação desta matéria, informações oficiais sobre as causas do fogo ou sobre feridos. O local guardava materiais das escolas Unidos da Ponte e Lins de Vasconcelos. Este é o terceiro incêndio registrado no Rio nas últimas 24 horas.

Na noite desta terça-feira (1º), por volta das 23h, um apartamento também na Avenida Brasil, no bairro do Irajá, na zona norte, pegou fogo. Ninguém ficou ferido, mas os bombeiros informaram que precisaram evacuar o prédio por precaução.

Na manhã de terça-feira, um centro de distribuição de medicamentos das Drogarias Pacheco, localizado na Rodovia Presidente Dutra, pegou fogo e ficou completamente destruído. Como era feriado, o depósito estava vazio e ninguém se feriu. Uma testemunha afirmou, em entrevista à TV Globo, que um balão pode ter provocado o incêndio - mas não se sabe a causa oficial do incêndio.