Homem morre em Campinas e polícia suspeita de briga entre torcidas

15:35 · 05.05.2018 / atualizado às 15:49 por Folhapress

Torcedor da Ponte Preta, Leonardo Bernardes foi morto após confronto de torcidas neste sábado (5) em Campinas/SP ( Foto: Reprodução )

O primeiro clássico entre Ponte Preta e Guarani em cinco anos teria terminado em morte nove horas antes de a bola rolar.

A Polícia Militar informou que ao meio-dia recebeu uma ligação de um homem atingido por um tiro durante uma briga generalizada na rua Alagoas, Vila São Bernardo, em Campinas.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública informou que a principal hipótese é briga entre torcidas.

A vítima foi chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Ouro Verde, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não foi revelada e não há suspeita de quem teria efetuado o disparo.

A Rádio CBN de Campinas informou que o homem morto torcia para Ponte Preta. O jogo entre as equipes será às 19h e com torcida única, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Grupos de WhatsApp de torcedores do Guarani estão alegando que cerca de 20 torcedores da Ponte Preta foram à casa do diretor da organizada rival. Não contavam que ele estaria armado e reagiria atirando. A Polícia Militar segue em busca de informações.