Homem morre após dar cambalhota em pula-pula no MT

Márcio Queiroz deixa a mulher e dois filhos, um de nove e outro de 11 anos ( Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal )

O motorista Márcio Queiroz, de 42 anos, morreu em decorrência de uma fratura na coluna ocorrida enquanto brincava em um pula-pula. O homem estava na festa de aniversário da esposa, no município de Tangará da Serra, no Mato Grosso, quando sofreu o acidente. Ele chegou a passar por duas cirurgias, mas faleceu após quase um mês internado. As informações são do portal G1.

De acordo com Elaine Sobral dos Santos, esposa da vítima, Márcio estava se divertindo no pula-pula quando, ao tentar fazer uma cambalhota, bateu com a cabeça na própria coxa.

“Ele caiu dentro do pula-pula, sem movimentos e com o nariz sangrando”, contou Elaine.

Márcio foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) e depois transferido para o Hospital São Benedito, em Cuiabá. O motorista passou por duas cirurgias - uma na coluna e uma traqueostomia, procedimento para ajudar em sua respiração, que foi prejudicada pelo acidente.

“Depois das cirurgias ele melhorou, mas apesar da traqueostomia, continuou com dificuldades para respirar”, explicou Elaine.

Após o acidente, ocorrido em abril, Márcio ainda ficou cerca de um mês internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas faleceu no último sábado (5).

O motorista deixa a mulher e dois filhos, um de nove e outro de 11 anos.

“Perdemos o nosso tudo, foram 13 anos de casados, construímos uma família juntos”, lamentou Elaine.