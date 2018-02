Homem é alvejado em frente a concessionária em Teresina

13:20 · 24.02.2018 / atualizado às 15:38

Um tiroteio foi registrado na manhã deste sábado (24), em frente à unidade da concessionária Toyota Newland, em Teresina. Boatos que circulavam nas redes sociais apontavam que a ocorrência teria sido registrada em uma das lojas localizadas em Fortaleza. No entanto, a versão foi desmentida pela gerente de Marketing da empresa, Tassiana Ribeiro.

Conforme informações divulgadas pelo 5º Batalhão da Polícia Militar (5ºBPM) do Piauí, um homem realizou uma série de disparos contra outra pessoa, por razões ainda não elucidadas pelas autoridades. Áudios compartilhados na internet apontam que o confronto teria sido iniciado após uma suposta discussão causada por um acidente de trânsito. De acordo com a polícia, a vítima — que não teve a identidade revelada — sofreu ferimentos de raspão no braço e na virilha.

Tassiana Ribeiro esclarece que o tiroteio aconteceu nas proximidades da loja localizada na Avenida Raul Lopes, no bairro Novos. A gerente acrescenta que a briga foi iniciada fora das dependências do estabelecimento e que o homem adentrou a unidade em uma tentativa de se proteger.

Em nota, o Grupo Newland lamentou o episódio e confirmou as causas do confronto, ressaltando que teve início "na área externa e se estendeu à área interna da loja, quando houve a imediata ação dos seguranças". O grupo garantiu ainda que nenhum de seus funcionários e clientes saiu ferido, e que, além de estar "à disposição das autoridades para colaborar na apuração dos fatos", "adotará medidas nas esferas criminal e cível para a reparação dos danos sofridos pela empresa".

Vídeo da confusão: