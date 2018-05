Helicóptero que caiu com noiva no interior de SP não tinha licença da Anac

16:21 · 07.05.2018

O helicóptero que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, enquanto transportava uma noiva para o casamento não tinha autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para pousar no local do evento, um espaço com castelo cenográfico em um bairro de chácaras. A empresa também não tinha licença para realizar a atividade de táxi aéreo.

A Anac abriu processo administrativo contra a empresa dona da aeronave. O processo pode provocar "denúncia ao Ministério Público e a Polícia Federal para que sejam tomadas medidas no âmbito criminal".

Acidente

O helicóptero caiu no fim da tarde do último sábado (5) em Vinhero, perto de pousar na área externa de uma casa de eventos. Após a queda, o helicópeter pegou fogo.

Entretanto, todos os ocupantes da aeronave, a noiva, o irmao dela e o piloto, sobreviveram ao acidente e conseguiram sair do helicóptero antes do fogo iniciar. O piloto teve escoriações leves e a noiva o irmão não tiveram ferimentos.

Pouso

Um dorne percorreu o mesmo caminho feito pelo helicóptero que caiu no último sábado e registrou imagens que mostram a proximidade com as torres do castelo cenográfico, cenário do casamento.

Outros helicóptero já posaram no local em outras datas, mas nunca houve acidente como o de sábado.

Com informações do G1