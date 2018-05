Helicóptero cai na orla do Rio de Janeiro

11:49 · 09.05.2018 / atualizado às 12:24

O helicóptero caiu na altura do posto 4 da Barra da Tijuca ( Foto: Reprodução / GloboNews )

Um helicóptero caiu na manhã desta quarta-feira (9), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na altura do posto 4 da praia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. As informações são do portal G1.

De acordo com O Globo, o helicóptero transportava quatro pessoas. Nas redes sociais, imagens feitas por testemunhas do acidente mostram pelo menos uma vítima sendo resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

O helicóptero Bell Jetranger, de modelo Esquilo, teria decolado do heliponto no Recreio dos Bandeirantes e iria para Cabo Frio. As investigações devem apontar as causas do acidente.