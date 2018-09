Grupos de direita no Brasil contestam embaixada alemã sobre nazismo

08:46 · 17.09.2018 / atualizado às 08:59 por FolhaPress

Um vídeo publicado pela Embaixada da Alemanha no Brasil há dez dias em suas redes sociais viralizou no cenário de polarização política no Brasil.

Concebido para divulgar a história da Alemanha, informa que os alemães "são ensinados a confrontar os horrores do Holocausto" - o extermínio sistemático de judeus pelo regime nazista.

O vídeo mostra que o nazismo é uma ideologia de extrema-direita e cita o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Mass: "Devemos nos opor aos extremistas de direita, não devemos ignorar, temos que mostrar nossa cara contra neonazistas e antissemitas".

A afirmação despertou militantes de direita brasileiros que acreditam que o nazismo seria um movimento de esquerda porque o partido liderado por Aldolf Hitler se chamava, oficialmente, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.

Os manifestantes argumentam que a centralização de poder exercida por Hitler seria típica da esquerda - o que ignora outros exemplos históricos, como o da Itália e os das ditaduras sul-americanas dos anos 1960 e 1970.

Entre os comentários, há aqueles que negam o massacre de 6 milhões de judeus.

"O Holocausto é um fato histórico, com provas e testemunhas que podem ser encontradas em muitos lugares da Europa", respondeu a embaixada. Até este domingo (16), o vídeo teve 680 mil visualizações e 11 mil compartilhamentos.