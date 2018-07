Grupo de procuradores e promotores entra com petição contra desembargador que mandou soltar Lula

10:53 · 09.07.2018 / atualizado às 11:31

O desembargador Rogério Favreto emitiu um habeas corpus em favor do ex-presidente Lula neste domingo (8) ( Foto: Sylvio Sirangelo/TRF-4/Flickr )

Um grupo formado por 103 promotores e procuradores entrou com uma petição no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) Rogério Favreto, responsável por emitir habeas corpus em favor do ex-presidente Lula neste domingo (8). Com informações do portal Comgresso em Foco.

Para o grupo, a decisão do desembargador de libertar o petista “viola flagrantemente o princípio da colegialidade, e, por conseguinte, a ordem jurídica e o Estado Democrático de Direito”.

O habeas corpus concedido por Favreto foi derrubado ainda no domingo pelo presidente do TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores.

Na petição, os promotores e procuradores alegam que o CNJ já havia regulamentado que o plantão judiciário não se destina a julgar pedido já analisado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, como é o caso do habeas corpus de Lula.

“O dever de estabilidade está conectado ao dever de respeito aos precedentes já firmados e à obrigatoriedade de justificação/fundamentação plausível para comprovar a distinção da decisão, sob pena de flagrante violação da ordem jurídica. A quebra da unidade do direito, sem a adequada fundamentação, redunda em ativismo judicial pernicioso e arbitrário, principalmente quando desembargadores e/ou ministros vencidos ou em plantão, não aplicam as decisões firmadas por Órgão Colegiado do Tribunal”, diz o texto da petição.