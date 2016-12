Governo cancela licitação para compra de alimentos de avião de Temer

17:12 · 27.12.2016

O Governo Federal derrubou nesta terça (27) a licitação após a repercussão negativa com a estimativa de gasto de R$ 1,75 milhão em produtos alimentícios só para abastecer o avião presidencial de Michel Temer.

Entre os itens listados do rico cardápio, listados pelo jornalista Lauro Jardim, de O Globo, estavam listados gastar até:

R$ 96 mil com uma tonelada e meia de torta de chocolate

R$ 42 mil com três tipos de gelo (cubo, cubinhos e seco)

R$ 27,5 mil só de geleia

R$ 28 mil em papel toalha

R$ 16,1 mil em dois tipos de sorvete (tipo premium Häagen-Dazs e sem lactose de amora e morango)

R$ 10,4 mil em guardanapos

R$ 1,740 mil em papel higiênico

O anúncio foi feito pelo ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, pelo Twitter pessoal.

Gov. @MichelTemer. Por orientação presidencial, foi cancelado o Pregão 14/2016, para o dia 02.01.2017, de Serviços de Comissária Aérea. — Eliseu Padilha (@EliseuPadilha) 27 de dezembro de 2016

Segundo fontes do Planalto, o governo deve se posicionar sobre a decisão por meio de nota oficial que deve ser divulgada ainda hoje. De acordo com o edital publicado no dia 19 de dezembro no Diário Oficial da União, o valor da contratação estava estimado em R$ 1.748.653,20, sendo que R$ 166 mil em serviços e R$ 1,58 milhão em material.

As propostas seriam apresentadas no próximo dia 2 de janeiro e o contrato previa a duração de um ano.