Governo anuncia reajuste de 5,67% no Bolsa Família

19:10 · 30.04.2018 / atualizado às 19:25 por Estadão Conteúdo

O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer, em pronunciamento na TV ( Alan Santos / PR )

O Governo Federal anunciou, nesta segunda-feira (30), aumento no valor do Bolsa Família. O programa terá um reajuste de 5,67%; com a alteração, o pagamento passará de R$ 177,71 para uma quantia estimada de R$ 187,79, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social.

O valor do reajuste está acima da inflação, conforme defendiam os auxiliares mais próximos do presidente, em contraposição à proposta da equipe econômica do Governo. Nesta tarde, o , conforme defendiam os auxiliares mais próximos do presidente, em contraposição à proposta da equipe econômica do Governo. Nesta tarde, o vídeo do pronunciamento foi divulgado na conta de Temer no Twitter

Mostrando serviço

"Nesse primeiro de maio, o presidente da República não podia deixar de mostrar serviço. Por isso, anuncio que acabo de autorizar o reajuste do Bolsa Família", diz o presidente, que não cita o porcentual na gravação, realizada na sexta-feira (27), quando o reajuste ainda motivava um embate no governo. Ele foi sacramentado hoje, em reuniões com Temer, e foi confirmado pelo Ministério do Desenvolvimento Social ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"Também renovei o programa Luz para Todos, que beneficiará mais de 2 milhões de pessoas que não têm sequer um bico de luz. O projeto do novo salário mínimo está encaminhado, será o maior salário mínimo da nossa história", afirmou o presidente na gravação. "Enquanto alguns passam o dia criticando, a gente passa o dia trabalhando."

Além dos programas sociais, Temer também defende que os 14,2 milhões desempregados no Brasil não devem perder a esperança.

"Você trabalhador que procura trabalho, não perca a esperança. O Brasil está crescendo, e, a cada dia, estamos criando mais postos e mais oportunidades", diz o presidente na gravação de 4 minutos e 30 segundos.

Confira o pronunciamento: