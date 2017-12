Gestante dá à luz dentro de loja e é acolhida por funcionários

09:59 · 23.12.2017 / atualizado às 11:45 por Redação Diário do Nordeste

Funcionários de uma loja no Paraná ajudam gestante a dar à luz ( Divulgação )

No Centro de Curitiba, no Paraná, a gestante Jaqueline Gomes deu à luz a um menino dentro de uma loja.

Ela estava a caminho da maternidade quando ficou sem combustível no veículo e, ao procurar ajuda na calçada, por volta das 8h30 dessa sexta-feira (22), começou a ter contrações e acabou acolhida pelos funcionários da loja que improvisaram uma cama com caixas de papelão e travesseiro com toalhas de papel.

Ela já é mãe de outros dois filhos, de 8 e 5 anos, e nunca havia feito um parto normal.

Os funcionários acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que finalizou o atendimento do nascimento do menino que vai se chamar Felipe.

O garoto nasceu com 3,070 kg e 48,5 cm. A cena inusitada sensibilizou funcionários e clientes que presenciaram o fato. Jaqueline e o filho foram encaminhados ao Hospital e Maternidade Victor Ferreira do Amaral e passam bem.