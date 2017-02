Gasto com violência do Brasil fica acima dos países da América Latina

10:40 · 03.02.2017 / atualizado às 11:03

A pesquisa ‘’Custos de bem-estar do crime no Brasil’’ divulgada nesta sexta-feira (3) pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aponta que a violência custou 75,8 bilhões de dólares ao Brasil em 2014, o equivalente a 3,14% do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma dos bens e riquezas produzidos pelo país) naquele ano.

De acordo com o BID, o Brasil se destaca por seu alto gasto com segurança privada (48% do custo total do crime). Já a despesa pública é o segundo maior componente (36% dos custos), enquanto os custos sociais compõem a menor parcela (16%). Quanto aos gastos por estados e regiões, os dados apontam semelhanças, em termos de heterogeneidade, ao observado nos países da a América Latina e no Caribe (ALC), onde o gasto com a violência foi de 2,47% do PIB.

Estados e regiões

Ainda no Brasil, o estudo indica que há estados cujo custo corresponde a cerca de 2% do PIB, enquanto em outros a violência custa cerca de três vezes mais. A heterogeneidade se manifesta também em termos de composição: em alguns estados, os custos sociais representam uma parcela relativamente grande, enquanto em outros os gastos públicos ou privados são os maiores responsáveis pelos custos do crime.

O Sudeste, a região mais violenta do país até a metade dos anos 2000, entrou em trajetória descendente e se tornou uma das regiões menos violentas em termos de taxa de homicídios, juntamente com a região Sul. As regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste vêm apresentando aumentos consistentes em suas taxas de homicídio nos últimos anos.

Nas regiões Norte e Nordeste, o custo médio da violência equivale a 4,2% do PIB. No Centro-Oeste, fica em 3,1% e no Sul, em 3%. A região brasileira com o menor gasto com criminalidade em relação ao PIB é o Sudeste, com 2,7%. Entre os estados, o menor gasto ocorre no Tocantins (2%) e o maior em Alagoas (6,2%).

Situação do Ceará

A região Nordeste se destaca por seu alto nível de violência. O Ceará, por exemplo, que em 2014 registrou uma taxa de 40 homicídios por 100 mil habitantes, apresenta um nível muito alto de violência, dado seu baixo PIB, que, naquele ano, foi de R$ 126 bilhões.

Conforme o Anuário de Segurança Pública, uma das fontes da pesquisa ‘’Custos de bem-estar do crime no Brasil’’, o Ceará investiu R$ 1,6 bilhão em 2014, sendo a maior parte para despesas de policiamento. No último balanço divulgado em 2016, que faz referência ao ano de 2015, aponta investimento de R$ 1,8 bilhão, o que representa um acréscimo de 6,6% em relação ao ano anterior. No 1º ano da série histórica, em 2007, o Anuário aponta que estado investiu R$ 520,4 milhões em segurança pública.

O estudo do BID indica que é bastante bem aceito que rendas mais elevadas estão associadas a índices mais baixos de criminalidade. “É difícil, no entanto, estabelecer uma clara correlação entre pobreza ou desigualdade e taxa de homicídios. [...] Há uma polarização clara entre os estados com as taxas de pobreza mais altas e mais baixas, e há uma alta variabilidade da taxa de homicídios dentro de cada grupo.”, relata o documento.

Reforço na segurança

Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (2), o governador Camilo Santana apresentou a taxa de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), que seguiu em queda pelo segundo ano consecutivo. Comparado a 2015, a queda apresentada no Ceará foi de 15,2% (28,7% na Capital).

Por meio das ações do programa Ceará Pacífico foram implantadas em 2016 12 delegacias 24h, duas bases da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), cinco companhias do BPRaio e três Companhias do Batalhão de Divisas.

Camilo ressaltou o investimento em novos profissionais da segurança, com a formação de 1.245 novos profissionais, com a nomeação imediata de 462 novos policiais militares, 527 novos policiais civis, 113 novos profissionais da Perícia Forense (Pefoce) e 33 novos bombeiros militares.

Dentro do Ceará Pacífico, o governador destacou ainda o programa Tempo de Justiça, ação integrada entre Governo do Ceará, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública com o objetivo de dar mais celeridade na investigação e julgamento dos processos dos crimes de homicídios dolosos com autoria identificada. Além disso, o Estado teve aumento em 1.418 vagas no Sistema Penitenciário, com inauguração de três novas unidades e melhorias no monitoramento no sistema.