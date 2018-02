Garoto de 6 anos cuida do avô cadeirante e vídeo viraliza na internet

10:54 · 23.02.2018 / atualizado às 11:43

A família conta que neto e avô são inseparáveis e tudo vira motivo para brincadeiras entre os dois ( Foto: Reprodução / EPTV )

Os cuidados de um garoto de 6 anos de idade com o avô cadeirante tem emocionado internautas. Um vídeo que mostra o pequeno Enzo Meneguelli Pereira cuidando do avô, João Meneguelli, de 75 anos, se espalhou pelas redes sociais e tem chamado atenção pelo carinho e atenção que a criança demonstra ter pelo idoso. A publicação viralizou na internet e até a publicação desta matéria teve quase 6 milhões de visualizações no Facebook. As informações são do portal G1.

O vídeo mostra Enzo tirando o avô da cadeira de rodas e colocando-o na cama com a ajuda de um gancho acoplado ao teto acionado por controle remoto. A gravação foi feita pela tia do menino, Fernanda Meneguelli, para provar que ele tinha feito tudo sozinho. A tia ficou surpresa com a repercussão do vídeo, mas acha que as pessoas foram cativada pela maneira carinhosa que Enzo cuida do avô.

“É difícil você ver uma cena dessas hoje em dia. O que moveu tudo isso foi o amor mesmo, porque o pessoal não acredita mais que existe isso”, afirma.

O idoso sofreu um acidente de motocicleta um ano antes de Enzo nascer e perdeu o movimento das pernas. Desde bebê, o menino convive com as dificuldades do avô. A família, que mora em Santa Gertrudes, em São Paulo, conta que neto e avô são inseparáveis e tudo vira motivo para brincadeiras entre os dois.

O cuidado do idoso fica a cargo das filhas, mas Enzo está sempre disposto a ajudar com as necessidades do avô. O menino ajuda a alimentar, a dar água e até dar banho em João.

“A gente passa por tanta coisa, estamos na ativa e de um momento para o outro estamos brecados na vida”, conta João Meneguelli emocionado.