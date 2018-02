Fundos pedem destituição do Conselho de Administração da BRF

15:40 · 25.02.2018 / atualizado às 15:47 por FolhaPress

Conselheiros questionam ainda a intensificação da relação da BRF com a rede de supermercados Carrefour, da qual Abilio é o terceiro maior acionista

Os fundos de pensão da Petrobras e do Banco do Brasil enviaram carta ao Conselho de Administração da BRF, líder do mercado de processamento de alimentos no país, pedindo realização de assembleia extraordinária para avaliar a destituição de todos os seus membros - a começar por Abilio Diniz, presidente do órgão desde 2013. A correspondência foi protocolada neste sábado (24) e a BRF divulgou fato relevante ao mercado.

O movimento é decorrente da aguda crise financeira da empresa, que registrou prejuízo de R$ 1,1 bilhão em 2017. Os fundos - Petros (Petrobras) e Previ (BB)- detêm mais de 20% do capital da empresa, e agora estão articulando votação em conjunto com fundos estrangeiros insatisfeitos com os resultados, como o britânico Aberdeen (5%). Com isso, a pressão para saída de Abilio e do fundo Tarpon (donos de cerca de 8% da BRF) cresce.

Abilio, que ainda não comentou o caso, tem oito dias para responder à convocação. Segundo a legislação, se não o fizer, os acionistas podem realizar a assembleia à sua revelia. Segundo se comenta na empresa, a relação dele com o Tarpon, seu aliado durante quase todo o período à frente da BRF, está fortemente estremecida.

No ano passado, uma série de fatores ajudou a pressionar a BRF, tanto do ponto de vista de gestão quanto político. A empresa foi alvo da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, o que enfraqueceu uma posição já de exposição no mercado. Um ex-conselheiro foi preso pela Operação Lava Jato, dois outros são investigados sob acusação de serem infiltrados da rival JBS e o braço direito de Abilio na empresa teve de ser afastado por ter sido condenado em segunda instância em um caso de fraude não relacionado com a BRF.

Por fim, em agosto foi anunciada a saída do presidente da empresa desde 2015, Pedro Faria, que voltou para o Tarpon. Seu sucessor, José Drummond, apoiado por Abilio e pelo fundo, agora tem sua posição disputada. Só na sexta (23) a BRF perdeu 8,33% de seu valor de mercado na Bolsa devido à divulgação do prejuízo. Em conferência naquele dia, Abilio disse ter sido "surpreendido" pelo mau resultado.

Além disso, conselheiros questionam a intensificação da relação da BRF com a rede de supermercados Carrefour, da qual Abilio é o terceiro maior acionista. Embora o Conselho Administrativo de Defesa Econômica tenha aprovado preliminarmente o acúmulo de posições nas duas empresas em 2015, há integrantes do conselho que veem conflito de interesses.