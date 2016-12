Fiocruz obtém registro de teste para zika, dengue e chikungunya

17:37 · 24.12.2016 / atualizado às 18:05

Marcado pelo aumento dos casos de chikungunya e zika - e pela associação desta confirmada aos casos de microcefalia no país -, 2016 se encaminha para o fim com um pequeno avanço no que diz respeito as ações de enfrentamento da situação de emergência sanitária causada por essas duas doenças e a dengue. Isso porque a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) obteve o registro do Kit ZDC, o primeiro do país com chancela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que permite realizar o diagnóstico simultâneo das três enfermidades.

O Kit ZDC detecta o RNA dos três vírus através da plataforma tecnológica PCR em tempo real e o resultado é obtido no mesmo dia. O produto efetua o diagnóstico molecular com detecção e diferenciação da infecção. A inovação é fruto do trabalho integrado do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) com o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), sob coordenação do Ministério da Saúde.

A aprovação da Anvisa para o registro do Kit ZDC foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (19). Versátil, o kit pode ser usado para o diagnóstico laboratorial dos três vírus, para dois ou para cada um separadamente. O teste permite o diagnóstico na fase aguda da doença, quando os sintomas clínicos das três infecções se manifestam e necessitam de um diagnóstico laboratorial preciso e discriminatório.

O diagnóstico precoce pode auxiliar na conduta clínica dos pacientes e na indução de providências adicionais relacionadas à vigilância epidemiológica e prevenção de novos casos.

Os primeiros lotes para atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) já estão sendo produzidos. As entregas se darão conforme a demanda do Ministério da Saúde.

Último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde registra aumento de casos em 2016

A conquista da Fiocruz é importante, principalmente tendo em vista que os números divulgados pelo último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde não são muito animadores. No Brasil, à exceção da dengue - cujos registros de casos prováveis caíram de 1.688.688 na Semana 52 de 2015 para 1.487.924 na Semana 49 de 2016 -, chikungunya e zika registraram aumento de casos.

Em 2016, até a Semana 49, foram registrados 263.598 casos prováveis de febre de chikungunya no país e uma taxa de incidência de 128,9 casos/100 mil hab. Esses casos prováveis estão distribuídos em 2.752 municípios; destes, 145.059 (55,03 %) foram confirmados. Em 2015, no entanto, nas SE 1 a SE 52, foram registrados no país 38.332 casos prováveis de febre de chikungunya (taxa de incidência de 18,7 casos/100 mil hab.), distribuídos em 696 municípios, dos quais 13.236 (34,5%) foram confirmados.

Neste ano, a Região Nordeste apresentou a maior taxa de incidência: 405,2 casos/100 mil hab. Entre as Unidades da Federação, destacam-se Rio Grande do Norte (718,5 casos/100 mil hab.), Ceará (513,8 casos/100 mil hab.), Alagoas (507,2 casos/100 mil hab.) e Pernambuco (506,7 casos/100 mil hab.).

Foram confirmados ainda 159 óbitos por febre de chikungunya. O Ceará aparece em quarto lugar, com 21 casos. Antecedem a ele Pernambuco (54),Paraíba (32) e Rio Grande do Norte (25); e sucedem Rio de Janeiro (9), Alagoas (6), Bahia (4), Maranhão (5), Piauí (1), Sergipe (1) e Distrito Federal (1). A mediana de idade dos óbitos foi de 62 anos, variando de 0 a 98 anos.

O caso da zika carrega uma peculiaridade, já que foi confirmada transmissão autóctone de febre pelo vírus Zika no país somente a partir de abril de 2015. Naquele ano, foram confirmados laboratorialmente três óbitos por vírus Zika no país: em São Luís/MA (1), Benevides/PA (1) e Serrinha/RN (1). Já em 2016, até a SE 49, foram registrados 211.770 casos prováveis de febre pelo vírus Zike no país, distribuídos em 2.280 municípios, tendo sido confirmados 126.395 (59,7%) casos.

Confirmaram-se laboratorialmente seis óbitos por vírus Zika: quatro no Rio de Janeiro e dois no Espírito Santo, ocorridos entre os meses de janeiro e maio. Já em relação às gestantes, foram registrados 16.864 casos prováveis, sendo 10.769 confirmados por critério clínico-epidemiológico ou laboratorial, segundo dados do Sinan-NET.

Outros dados referentes ao boletim epidemiológico e informações sobre as ações do Ministério da Saúde a respeito do tema podem ser conferidos aqui.

