Filho de Fátima e Bonner sofre grave acidente de carro no Rio

15:48 · 03.01.2017 / atualizado às 20:32

O jovem Vinícius Bonemer, 19, filho dos jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes, sofreu um acidente de carro na manhã desta terça-feira (3), na estado do Rio de Janeiro.

Segundo informações do jornal O Dia, o veículo em que ele estava com um amigo, identificado como Giuliano Costa, colidiu com um ônibus e um caminhão na rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), entre Búzios e Cabo Frio, na Região do Lagos.

Vinícius e Giuliano voltavam para o Rio de Janeiro após passar o réveillon em Búzios, quando o acidente aconteceu, por volta das 8h (horário de Brasília).

De acordo com a assessoria de comunicação da Rede Globo, o filho de Fátima Bernardes "passa bem", apesar do acidente ter sido grave. O jovem não precisou dar entrada em nenhuma unidade de saúde, pois não se feriu gravemente. Já o amigo de Vinícius, Giuliano Castro, foi encaminhado em estado grave para para uma unidade de pronto-atendimento e, em seguida, foi levado para um hospital particular no centro de Cabo Frio.

Família

Separados há alguns meses, William Bonner e Fátima Bernardes são pais dos trigêmios Beatriz, Laura e do próprio Vinícius, acidentado nesta terça.

A assessoria de Fátima ainda não comentou o incidente, mas informações dão conta de que a apresentadora já estaria em Cabo Frio acompanhando os desdobramentos da situação.