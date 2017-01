Família morta em acidente de carro ao voltar de férias em Fortaleza é enterrada em Mato Grosso

21:30 · 16.01.2017 / atualizado às 09:38 · 17.01.2017

Família estava em carro de passeio que colidiu de frente com outro veículo ( Divulgação/ Corpo de Bombeiros ) A família haviam viajado para apresentar o primeiro filho aos familiares ( Foto: Andreza Barreto/Arquivo Pessoal )

Michelly Damin, o marido dela, João Victor Catunda, e os filhos do casal, uma menina de 12 anos e um bebê de cinco meses, foram enterrados, nesta segunda-feira (16), no município de Guarantã do Norte, (MT), após o acidente de carro que tirou suas vidas no último sábado (14), em Flores de Goiás (GO). Os quatro passageiros, que voltavam das férias em Fortaleza, estavam indo para Brasília, onde moravam. As informações são do portal de notícias G1.

“Estamos muito abalados. Eles formavam uma família linda e estavam muito felizes. O bebê tinha completado cinco meses há pouco tempo”, disse Camilla Catunda ao G1, explicando que o casal havia completado dois anos de casamento em dezembro do ano passado e que haviam viajado para apresentar o primeiro filho aos familiares.

Como foi o acidente

De acordo com informações da PRF, o carro que a família estava colidiu, por volta das 18h30, com outro veículo no km 103 da BR-020, em Goiás. Segundo os policiais, os veículos bateram de frente e ainda não há informações sobre a causa da colisão.

O Corpo de Bombeiros informou que a mulher e o bebê foram arremessados do carro. Os demais ocupantes ficaram presos às ferragens. No outro veículo, viajavam um homem e uma mulher. O motorista morreu no local e apesar de ter sido socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a passageira faleceu antes de chegar ao hospital.