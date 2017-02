Fachin informa que se dispõe a mudar para Turma da Lava-Jato

21:46 · 31.01.2017 / atualizado às 22:08 por Folhapress

O gabinete do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), informou na noite desta terça-feira (31) que ele se dispõe a mudar da Primeira para a Segunda Turma, que julga os casos da Operação Lava-Jato na corte.

A mudança indica que o sorteio da relatoria da Lava-Jato deve ficar entre os cinco ministros da Segunda Turma, da qual também fazem parte Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

Fachin faz parte da Primeira Turma do Supremo e se colocou como interessado na cadeira do ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo no último dia 19.

Então relator da Lava-Jato, Teori pautava na Segunda Turma os casos que chegavam ao Supremo relativos à operação, como, por exemplo, recebimento de denúncia contra senador ou deputado federal.

"O ministro acaba de chegar em Brasília e vai se colocar ao dispor do Tribunal para possível transferência à Segunda Turma, caso não haja manifestação de interesse por parte de integrante mais antigo", informou em nota o gabinete de Fachin.