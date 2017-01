Exército vai reforçar segurança nas ruas de Natal

14:54 · 19.01.2017 / atualizado às 15:14 por Agência Brasil

Após a rebelião que terminou com 26 mortos Penitenciária Estadual de Alcaçuz, a capital potiguar enfrenta uma onda de violência, com ataques a ônibus, delegacias e outros prédios públicos ( Foto: AFP )

A pedido do governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, as Forças Armadas irão reforçar a segurança nas ruas de Natal. A capital potiguar enfrenta uma onda de violência, com ataques a ônibus, delegacias e outros prédios públicos após a rebelião que terminou com 26 mortos Penitenciária Estadual de Alcaçuz.

O pedido de envio das tropas foi feito hoje (19) ao presidente Michel Temer, que participava de evento em Ribeirão Preto. Ao desembarcar em Brasília, Temer conversou com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e autorizou o envio dos militares, principalmente do Exército, para a capital potiguar. A assessoria da Presidência, no entanto, não informou o tamanho do efetivo nem quando os agentes chegarão a Natal.

Ontem (18), o governo do Rio Grande do Norte apresentou oficialmente ao governo federal a solicitação para que as Forças Armadas possam atuar na segurança dos presídios do estado.