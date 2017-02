Ex-primeira-dama Marisa Letícia é velada em sindicato de São Bernardo

10:07 · 04.02.2017 / atualizado às 14:54 por Folhapress/Estadão Conteudo

Lula se emocionou bastante no velório e na cerimônia religiosa. ( Reprodução/Facebook )

Pouco depois das 9h deste sábado (4) teve início o velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia, no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP).

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro a chegar, pouco antes do corpo de sua esposa.

Logo nos primeiros minutos da cerimônia, ainda reservada, Frei Betto fez uma oração para a família e amigos mais próximos, enquanto uma fila de simpatizantes do PT se formava do lado de fora.

VÍDEO: página de Lula exibiu cerimônia de despedida

Políticos

Pouco depois das 10h, a cerimônia foi aberta ao público e outros dirigentes petistas começaram a chegar, como o presidente do partido, Rui Falcão, o ex-secretário geral da Presidência da República Gilberto Carvalho, o ex-presidente do PT José Genoino, o senador Lindbergh Farias (RJ), entre outros.

Lindbergh afirmou que Marisa Letícia foi "vítima de perseguição", o que teria contribuído para agravar seu estado de saúde. "Estou engasgado com isso. Ela foi vítima de uma perseguição gigantesca e não aguentou", disse o senador, ao chegar no velório.

Estão no local também o deputado federal Waldir Maranhão (PP-MA), o vereador por São Paulo Eduardo Suplicy (PT), e ex-ministros de governos do PT Luiz Dulci, Juca Ferreira e Marco Aurélio Garcia.

LEIA AINDA:

. Morte de Marisa Letícia gera comoção no Brasil

. Discreta e desbocada, Marisa Letícia nunca quis protagonismo na política

. Temer decreta luto de três dias por morte de Marisa Letícia

Aproximação

Ao chegar ao velório da ex-primeira-dama, Lindbergh Farias minimizou o encontro do presidente Michel Temer com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana no Hospital Sírio-Libanês. "É precipitado achar que isso vai acarretar em entendimento político. Vamos bater duríssimo na reforma da Previdência e ainda consideramos Temer um presidente ilegítimo", afirmou.

Já o vereador e ex-senador Eduardo Suplicy (PT-SP) avalia que a visita de Temer a Lula no Hospital pode abrir caminho para um diálogo entre eles. "Nesse momento de desavenças tão profundas, a morte de dona Marisa pode criar essa vontade de se conversar mais sobre o Brasil."

Ex-primeira-dama

Primeira-dama do Brasil de 2003 a 2010, Marisa Letícia Lula da Silva morreu nesta sexta-feira (3), em São Paulo, aos 66 anos. Mulher do ex-presidente Lula da Silva, ela estava internada no Hospital Sírio-Libanês desde o último dia 24, quando sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

A ex-primeira-dama nasceu em São Bernardo do Campo em 7 abril de abril de 1950. Ela conheceu Lula em 1973, aos 23 anos, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo.